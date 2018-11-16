وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1214.93دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ الذهب أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1216.79 دولار للأوقية.

ولم يسجل المعدن تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1215.3 دولار للأوقية. وفقا لرويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1153 دولارا للأوقية. وكان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1178.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية. وزاد المعدن نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع. وقفز البلاتين 0.1 بالمئة إلى 842.20 دولار للأوقية، لكنه منخفض بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.