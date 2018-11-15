وفقدت العملة البريطانية نحو 1 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتدنت قيمة الجنيه قرابة الساعة 9:15 (بتوقيت غرينتش) إلى 1.2858 دولار مقابل 1.2992 دولار مساء الأربعاء قرابة الساعة 22.00 (بتوقيت غرينتش)، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه الثلاثاء قبل إعلان مشروع الاتفاق حول بريكست ومصادقة حكومة تيريزا ماي عليه مساء الأربعاء.

ويفسر تراجع الإسترليني بتوخي معظم المستثمرين الحذر من دفع العملة البريطانية للارتفاع أكثر، بالنظر إلى أن ماي تواجه مهمة شاقة في إقناع حزب المحافظين الذي تتزعمه بدعم اتفاقها، قبل أن تواجه تصويتا في البرلمان.

وفي المقابل، سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" صعودا، إذ ارتفعت بنحو 0.3 بالمائة اليوم ليبلغ 1.1352 دولار، وهو أعلى مستوى في 4 أيام.