وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمائة، إلى 55.26 دولار للبرميل، مقارنة مع التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 36 سنتا، أو0.6 بالمائة، إلى 65.11 دولار للبرميل.

وفقد النفط الخام أكثر من ربع قيمته منذ مطلع أكتوبر في أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار الأسعار في 2014.

وتواجه أسواق النفط ضغوطا من جانبين، هما زيادة المعروض، وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي من 7 أحواض رئيسية للنفط الصخري مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

ويساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي في زيادة المخزونات. وتراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق.

وتصدر أوبك على نحو متزايد تصريحات متكررة بأنها ستبدأ كبح إنتاج الخام في 2019، لموازنة العرض والطلب ودفع الأسعار للارتفاع.