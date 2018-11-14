ودفع صعود اليورو والإسترليني إلى موجة جني للأرباح في الدولار، الذي بلغ أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل سلة عملات يوم الاثنين.

وبلغ الإسترليني أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر مقابل اليورو بفعل التقدم نحو اتفاق للانفصال البريطاني. كما عوض الإسترليني الكثير من خسائره مقابل الدولار اليوم الاثنين.

وبحلول الساعة 19:08 بتوقيت غرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.34 بالمائة إلى 1.12570 دولار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2017 يوم الاثنين عند 1.1216 دولار.

ومقابل الإسترليني، انخفض اليورو 0.48 بالمائة إلى 86.885 بنس. وفي وقت سابق من الثلاثاء، لامست العملة الأوروبية الموحدة 86.82 بنس، وهو أدنى مستوى منذ 26 أبريل.

ومقابل الدولار، ارتفع الإسترليني 0.82 بالمائة إلى 1.2955دولار، بعد انخفاض بنحو واحد بالمائة يوم الاثنين.

وانخفض المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات بينها الاسترليني واليورو والين 0.15 بالمائة إلى 97.397، متراجعا بذلك عن أعلى مستوى في 16 شهرا الذي بلغ 97.693 يوم الاثنين.