وفي الساعة 1830 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1201.15 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1195.90 دولار للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.10 دولار، أو ما يعادل 0.17 بالمئة، في التسوية إلى 1201.40 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.92 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 1.54 بالمئة إلى 1112.20 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 837.80 دولار للأوقية.