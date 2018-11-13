إلا أنه من المرجح أن تكبح المخاوف بشأن مقترحات الميزانية الإيطالية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي مكاسب.

والثلاثاء هو الموعد النهائي لكي تعيد إيطاليا تقديم مقترحاتها للميزانية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد مواجهة بين روما وبروكسل بشأن خطط الإنفاق الحكومي، سببت اضطرابا في أسواق السندات وضغطت على العملة الأوروبية.

والتقدم في مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مصدر آخر للضبابية بشأن اليورو والجنيه الإسترليني.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، إنه مازالت هناك قضايا كبيرة لمتحل في الوقت الذي يقترب فيه الجانبان من خط النهاية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1229 دولار، متجاوزا المستوى المنخفض 1.1216 دولار الذي سجله في يونيو 2017.

وانخفضت العملة الموحدة نحو سبعة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لتخسر أكثر منن نصف مكاسب العام الماضي.

وتوقفت موجة ارتفاع الدولار الليلة الماضية، مع انخفاض مؤشر العملة الأميركية قليلا إلى 97.628. وبلغ المؤشر 97.70 في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017.

وجرى تداول الين الياباني عند 113.99 اليوم، حيث ارتفعت العملة الأميركية 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية، ولامس الين أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 114.20 ين للدولار، الاثنين.