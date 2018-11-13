وزار تونس نحو 6.2 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 16.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتتعافى البلاد تدريجيا من آثار هجوم 2015.

وقال رئيس الوزراء، الاثنين، إن تونس تتوقع أن يصل عدد السياح إلى 8 ملايين في 2018، معربا عن أمله في أن يستمر التعافي وأن يزور تونس 9 ملايين سائح في 2019.

وبدأت شركات السياحة الأوروبية الكبرى العودة إلى تونس بعد أن تجنبت تنظيم رحلات إليها لثلاث سنوات في أعقاب الهجوم على شاطئ في سوسة، الذي قتل فيه 39 سائحا، وهجوم آخر على متحف باردو الوطني في العاصمة التونسية أودى بحياة شخصين.

وزاد عدد السياح في 2017 بنسبة 23 بالمائة مقارنة بعام 2016، ليصل إلى سبعة ملايين، إذ امتلأت الفنادق بالسياح الروس والجزائريين، لكن شركات السياحة تقول إنهم ينفقون أقل مما ينفقه السياح الأوروبيون.

وتسهم السياحة بـ8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. وستعطي عودة السياح الأوروبيين دفعة قوية للاقتصاد الذي يعاني من مصاعب.