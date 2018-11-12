وكان السعر الفوري للمعدن الأصفر منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1205.86 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر عند 1205 دولارات، خلال وقت سابق من الجلسة.

ونقلت رويترز عن هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية لدى جيوجت للخدمات المالية "الدولار يكتسب قوة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي وبيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي، وهو ما يضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب."

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.5 بالمئة. وصعدت العملة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وأعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ثم زيادتها مرتين أخريين محتملتين بحلول منتصف 2019 وسط أداء اقتصادي قوي وتنامي ضغوط زيادة الأجور.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.17 دولار للأوقية. كان المعدن انخفض خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر عند 14.06 دولار.

ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1113.92 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 848.50 دولار للأوقية.