وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أن عدد تلك المشاريع بلغ 259 مشروعا، بقيمة 7 مليارات و 233 مليونا و 159 ألفا ريال.

وأوضح أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أن المشاريع شملت العديد من الوزرارت مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وصل إلى الرياض مساء الخميس قادماً من منطقة حائل.



