وردا على سؤال الصحيفة، عبّرت لاغارد "عن بالغ قلقها إزاء التطور السياسي في العالم والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة".

وشددت على أن مواجهة الشعبوية تكون "بمزيد من الانفتاح".

وقالت لاغارد "المهم هو أنّ العولمة يجب أن تتطور بطريقة مختلفة، مع احترام أفضل لقواعد اللعبة وللبيئة (...)".

وتابعت "دونالد ترامب على حق في نواح عدة"، موضحة أن "المنافسة الحرة يجب أن تكون عادلة في جميع المجالات، ويسرّني أن السلطات الصينية قد أعلنت مؤخرا رغبتها في معالجة جميع المواضيع!".

وأضافت "لقد أظهرت الانتخابات في الآونة الأخيرة تصاعد الشعبوية والشهية للأنظمة الاستبدادية، من اليمين واليسار، وهو أمر مثير للقلق حقا".

ورغم ذلك، لا تعتقد لاغارد أن هناك سيناريو لتفكك منطقة اليورو.