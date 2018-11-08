أبوظبي - سكاي نيوز عربية ارتفع العجز التجاري في تونس بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار). حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
ويعتبر العجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.
وساهم العجز في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوما فقط من الواردات. وفقا لرويترز.
تسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، لخفض الانفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.