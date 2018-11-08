ويعتبر العجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.

وساهم العجز في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوما فقط من الواردات. وفقا لرويترز.

تسعى تونس جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة، لخفض الانفاق العام تم الاتفاق عليها مع مقرضيها الدوليين.