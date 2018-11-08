وارتفع نيكي 1.8 بالمئة إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع للمؤشر القياسي، عند 22486.92 نقطة.

جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية متفقة مع توقعات السوق، حيث حصل الديمقراطيون على أغلبية في مجلس النواب، بينما عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

وقال محللون، إن المستثمرين يعيدون شراء الأسهم لتفاؤلهم بأن الإجراءات المرتقبة لدعم نمو الشركات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستستمر.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات، باستثناء مؤشر فرعي واحد على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

وزاد توبكس 1.7 بالمئة إلى 1681.25 نقطة. وحقق 1733 سهما ارتفاعا بينما تراجع 324 سهما.

وقفز سهم توشيبا كورب 13 بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين، وحقق أكبر زيادة يومية منذ يوليو تموز 2017 بعدما قالت الشركة، إنها تقوم بتسييل وحدة الطاقة النووية البريطانية، وبيع قطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 40 بالمئة من أسهمها.

وصعد سهم بنك سوروجا 16 بالمئة بعدما قالت رويترز، إن من المتوقع أن يتكبد البنك خسارة صافية 50 مليار ين (440.02 مليون دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع توقعات أولية لخسارة تبلغ 12 مليار ين وذلك نقلا عن مصدر مطلع.

وقال متعاملون، إن المستثمرين الأفراد الذين باعوا السهم عندما تكهنوا في البداية بأن البنك سيمنى بخسارة بدأوا في تغطية مراكزهم المدينة بعدما حصلوا على مؤشر لحجم الخسارة.