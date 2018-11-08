وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لإيران، بريان هوك، الأربعاء: "لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران".

من جهته، أفاد مصدر عراقي بأن "بغداد حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمني".

وأوضح "يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الايراني، في عملية تستغرق سنوات عدة".

ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

وهذه الواردات ضرورية في بلد يعاني من نقص في إمدادات الكهرباء المزمنة لسنوات، حيث يحصل معظم الناس على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً.

وبعد جولة أولى من العقوبات في أغسطس، أعادت واشنطن، الاثنين، فرض إجراءات جديدة ضد قطاعي النفط والمالية الإيرانيين.

وتم رفع هذه العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من جانب واحد في مايو.

ومنذ إعلان واشنطن أنها ستعيد فرض هذه العقوبات، واصلت بغداد إجراء محادثات مع وفود تمثل الولايات المتحدة وإيران اللذين يتمتعان بنفوذ في العراق.

وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.