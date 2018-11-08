ومن المستبعد أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حتى اجتماعه المقبل في ديسمبر، لكن المتعاملين ينتظرون لمعرفة إن كان سيقدم أدلة على زيادات محتملة في ديسمبر وفي 2019.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في "ديلي إف.اكس": "زيادة الفائدة في ديسمبر مستوعبة في الأسعار تماما، لكن توقعات العام المقبل مازالت غير أكيدة.

ونقلت رويترز عن سبيفاك قوله إن "النبرة الواثقة ستضغط على الذهب على الأرجح، أما الحذرة فقد تعطيه بعض الدعم."

رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في سبتمبر، ويعتزم أربع زيادات أخرى بنهاية 2019، وواحدة في 2020 في ضوء ما يقول إنه نمو اقتصادي مطرد وسوق وظائف قوية.

ويعزز رفع الفائدة الأميركية الدولار، ويرفع عوائد السندات، بينما ينال من إغراء الذهب غير المدر للعائد.

وعند الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1222.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أول نوفمبر عند 1221.1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1226.3دولار للأوقية.