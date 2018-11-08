وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1227.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1831 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 1235.83 دولار للأوقية في وقت سابق.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.40 دولار أو 0.20 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية.

وقال تاي وونغ رئيس تجارة المعادن في بي.إم.أو "يظل أكبر محرك للذهب هو الدولار الأميركي، وتحركه كان معقولا في ضوء انخفاض الدولار".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي أدى فيه انقسام السيطرة في الكونغرس إلى تقليل التوقعات بأن تعطي السياسة المالية دفعة كبيرة للاقتصاد.

وفي الوقت الحالي، يراقب المتعاملون في السوق عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي بدأ اليوم الأربعاء ويستمر يومين لتقييم آفاق السياسة النقدية الأميركية.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول، وقال إنه يعتزم رفعها أربع مرات إضافية بحلول نهاية 2019، ومرة أخرى في 2020، وعزا ذلك إلى استقرار النمو الاقتصادي وقوة سوق الوظائف.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 14.57 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1131.80 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 869.45 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 877.50 دولار للأوقية.