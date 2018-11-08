أبوظبي - سكاي نيوز عربية صعدت الأسهم الأميركية أكثر من اثنين بالمئة وسط مكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع مراهنة المستثمرين على أن انقسام السيطرة على الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين عقب انتخابات التجديد النصفي سيصب في صالح الأسهم.