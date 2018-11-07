وكان سعر الذهب الفور عند الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1228.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته، منذ أول نوفمبر عند 1222.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، لتصل إلى 1229.5 دولار للأوقية.

ونقلت رويترز عن دانييل هاينس المحلل لدى "إيه.إن.زد": "شبح مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون ينبئ بأننا سنرى بعض تحاشي المخاطرة في السوق، وهو ما سيفيد الذهب على الأرجح."

يضع ذلك الفوز عراقيل واضحة أمام الجمهوريين عند محاولة سن القوانين في غرفتي الكونغرس، مما يلقي بظلال من الشك على المقترحات الاقتصادية الرئيسية لترامب.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.57دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1114.49دولار.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 871.5 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 25 يونيو حزيران عندما سجل875.70 دولار.