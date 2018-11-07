ونقلت رويترز عن محللين إن تمخض الانتخابات عن انقسام الكونغرس يمكن أن يلحق ضررا مؤقتا بالدولار، إذ من المرجح أن يُنظر إلى سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب على أنها رفض للرئيس دونالد ترامب ولسياسات عززت نمو الشركات.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.28 بالمئة إلى 96.04.

وتفوق الدولار الأمريكي على معظم منافسيه الرئيسيين هذا العام، مستفيدا من قوة الاقتصاد المحلي وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1443 دولار، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 1.1473 دولار. وصعدت العملة الموحدة نحو 1.1 بالمئة عن أدنى مستوى بلغته هذا العام 1.1301 دولار المسجل في 15 أغسطس.

وخسر الدولار 0.19 بالمئة مقابل الين ليسجل 113.21 ين. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الين إلى 112.95.

وصعد الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3116 دولار، لكنه يظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بقليل البالغ 1.3142 دولار.

وكان الإسترليني قد تراجع، الثلاثاء، الماضي إلى 1.3023 دولار، قبل أن يمحو خسائره في تعاملات متقلبة بفضل تنامي آمال تحقيق تقدم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.