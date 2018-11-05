وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1232 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1233.2 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو "السوق تتبنى نهج الانتظار والترقب. لا يفصلنا سوى يوم عن الانتخابات النصفية، التي قد تؤثر نتيجتها على كل من العملات وعدة فئات أصول، لذا نحن مستقرون نسبيا".

وتُظهر استطلاعات الرأي فرصا قوية أن يفوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات السادس من نوفمبر، بعد أن ظل دون نفوذ سياسي عملي في واشنطن لعامين، بينما من المرجح أن يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية، إلى 14.74دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 868.70 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوياته منذ 25 يونيو، بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1124.30 دولار.