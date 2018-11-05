ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، إلى 96.39 وكان قد لامس الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ يونيو 2017 عند 97.20.

ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، التي تجري الثلاثاء، وتشير التوقعات إلى فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب، بينما من المرجح ان يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1378 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل الدولار عند 1.3065 دولار، بعد تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" يفيد بصياغة اتفاق جمركي لبريطانيا ككل ضمن الاتفاقية الخاصة بانسحابها من الاتحاد الأوروبي.

ووصف مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي التقرير بأنه محض تكهنات.

ومقابل اليورو ارتفع الإسترليني إلى 87.33 بنس، وهو الأعلى منذ 11 أكتوبر.