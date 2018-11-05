وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق44 سنتا، أو 0.6 بالمئة، من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت "غرينتش".

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 62.61 دولار للبرميل.

وفقد خام برنت أكثر من 16 في المئة من قيمته منذ بداية أكتوبر، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 18 بالمئة منذ ذلك الوقت.

وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا اليوم الاثنين.

وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.