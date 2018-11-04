وتجاوز سعر الخام 75 و85 دولارا للبرميل قبل شهر فحسب، لكن العقود الآجلة للخام الأميركي وبرنت يواجهان في الوقت الراهن موجة بيع تكاد لا تهدأ.

ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعما من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران إلى خروج كميات من السوق.

لكن الأمر تغير الأسبوع الماضي، إذ أشار أكبر ثلاثة منتجين في العالم، روسيا والسعودية والولايات المتحدة، إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، في حين قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح بإعفاءات تتيح لعملاء مواصلة استيراد النفط الإيراني، مما يضعف تهديد حدوث أزمة في الإمدادات.

هذه العوامل، إلى جانب مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من الصين وأسواق ناشئة أخرى، حولت مجري الحديث من جديد صوب مخاوف التخمة ودفعت العقود الآجلة للخام الأميركي لمستويات متدنية لم تشهدها منذ أبريل وعطلت الاتجاه الصعودي الذي وجد دعما ثابتا خلال فترات انحساره الطفيف.

وأشار منحنى العقود الآجلة للخام الأميركي على مدى عدة أشهر إلى توقعات بشح في الإمدادات لكن العقود الآجلة أصبحت تنبئ بأن المستثمرين يعتقدون أن النفط قد يغمر الأسواق خلال الأشهر القادمة.

وشهد السوق نزوحا للمضاربين أيضا. ففي الأسبوعين الماضيين تراجعت المراهنات الصافية على صعود الأسعار إلى أقل مستوى فيما يزيد على عام وتسارع البيع، الخميس الماضي، لينزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عن 65 دولارا للبرميل، وهو مستوى ظل صامدا في موجات البيع السابقة خلال الصيف والخريف.

وارتفعت سوق النفط ترقبا لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران رسميا الأسبوع الحالي ونتيجة للمخاوف من أن إمدادات منتجين قد لا تكفي لتعويض النقص.

غير أن الحكومة الأميركية قالت يوم الجمعة إنها ستسمح لعدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا، باستيراد الخام الإيراني مؤقتا عقب بدء سريان العقوبات غدا الاثنين لتتفادى في الوقت الحالي التهديد الأميركي بعقوبات اقتصادية.

على الرغم من ذلك، يعتقد بعض المحللين أن التراجع الحالي أكثر مما ينبغي وأنه حدث بسرعة كبيرة. ولن يتمكن المنتجون الرئيسيون في أوبك من إضافة إمدادات عند الحاجة، لاسيما وأن الخطر مازال يحدق بالإنتاج في إيران وفنزويلا وليبيا.

وارتفع إنتاج منظمة أوبك لمستويات لم يشهدها في عامين. وسجل إنتاج الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 11.3مليون برميل يوميا في أغسطس وزاد إنتاج روسيا إلى 11.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لحقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.