وأبلغ منوتشين الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".



وتابع "سيتم يوم الاثنين إصدار قائمة بمؤسسات مالية إيرانية تشملها العقوبات".

في المقابل، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة، مضيفا أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني.

كما شدد على أن إيران لديها المقدرة على إدارة شؤوها الاقتصادية في ظل عقوبات أميركية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، تستعد في الخامس من نوفمبر لإعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار استراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.