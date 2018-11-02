وسجلت العقود الآجلة لأقرب استحقاق لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش الجمعة، بارتفاع قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، مسجلة 63.76 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن النفط ارتفع إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأمريكي عززت الآمال في إمكانية حل خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.|

وارتفعت الأسعار اليوم بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة، لكن برنت ما زال منخفضا 12 بالمئة منذ بداية أكتوبر، بينما خام غرب تكساس الوسيط منخفض 13 بالمئة.