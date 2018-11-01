وأشار المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، إلى أن إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، سيخفض نموها الاقتصادي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عدد من العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن في مايو من الاتفاق النووي المبرم في 2015، الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني، بعد عدم التزام نظام طهران ببنوده، فضلا عن تدخلاته وأدواره التخريبية في دول المنطقة.

وستفرض واشنطن في الرابع من نوفمبر، عقوبات هي "الأكثر صرامة" في التاريخ ضد طهران، حسبما ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سابقا.

وكانت واشنطن قد قالت إن الحزمة المقبلة من عقوباتها على طهران، تستهدف الهبوط بمبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.