وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، التي انتهى تداولها في وقت سابق الأربعاء 44 سنتا، لتبلغ عند التسوية 75.47 دولار للبرميل. ونزل عقد يناير 91 سنتا، ليغلق عند 75.04 دولار للبرميل.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا، لتبلغ عند التسوية 65.31 دولار للبرميل.

ويقل الخامان القياسيان أكثر من عشرة دولارات عن أعلى مستوياتهما في أربع سنوات، والتي بلغاها في الثالث من أكتوبر.

وسجل الخامان أسوأ أداء شهري منذ يوليو 2016، حيث نزل برنت 8.8 بالمئة على مدى الشهر، بينما هبط الخام الأميركي 10.9بالمئة.