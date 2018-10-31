وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة بدعم جزئي من قفزة نسبتها ثمانية بالمئة لأسهم "لازوردي" للمجوهرات، بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح في الربع الثالث من العام.

كما ارتفع سهم الشركة السعودية للأسماك 9.9 بالمئة، فيما زادت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 5.5 بالمئة، بعد أن حققت ارتفاعا نسبته 25.5 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام.

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.6 بالمئة ليواصل الاستفادة من ارتفاع أسهم الشركات العقارية والبنوك المدرجة بالبورصة.

وزاد سهم عملاق القطاع العقاري "إعمار العقارية" 2.5 بالمئة، فيما صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.5 بالمئة، بعد أن حقق زيادة نسبتها 16 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام، مستفيدا من قفزة في أسعار الفائدة وتراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض الرديئة.

وزادت أسهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين 3.1 بالمئة، فيما صعدت أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين 2.8 بالمئة.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي دون تغير يذكر، لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تصدر الأسهم الأفضل أداء على المؤشر، مرتفعا 2.1 بالمئة بعدتحديث بشأن اندماج محتمل مع بنك أبوظبي التجاري.

كما حقق بنك الاتحاد الوطني زيادة نسبتها سبعة بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام، وفقا لنتائج أعماله المُعلنة أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم أركان لمواد البناء 0.4 بالمئة، على الرغم من تكبدها خسارة في الربع الثالث من العام.