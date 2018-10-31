وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وكانت العقود هبطت 1.8 بالمئة، الثلاثاء، ولامست في وقت ما أدنى مستوى منذ 24 أغسطس عند 75.09 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 66.46 دولار للبرميل.

وهبطت العقود 1.3 بالمئة خلال اليوم، قبل أن تسجل أدنى مستوى منذ 17 أغسطس عند 65.33 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان بنحو عشرة دولارات للبرميل من أعلى مستوى في أربع سنوات، الذي بلغاه في الأسبوع الأول من أكتوبر، وهما على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يوليو 2016.