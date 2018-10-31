ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43دولار، "ما يعادل 1.85 بالمئة"، لتبلغ عند التسوية 75.91 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، "1.28 بالمئة"، لتبلغ عند التسوية 66.18 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من التعاملات، بلغ برنت أدنى مستوياته في الجلسة عند 75.09 دولار للبرميل، وهو أقل سعر منذ 24 أغسطس. وهبط الخام الأميركي إلى 65.33 دولار للبرميل مسجلا أضعف مستوياته منذ 17 أغسطس.

وانخفض الخامان نحو عشرة دولارات من أعلى مستوياتهما في أربع سنوات التي بلغاها في الأسبوع الأول من أكتوبر. وفقا لرويترز.