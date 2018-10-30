وأكد المجلس في ختام جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا للجلسة جاء فيه: "مجلس الوزراء يتطرق إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".

وأضاف البيان: "من ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا، من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة".