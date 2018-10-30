وظلّ المعدن الأصفر قرب مستويات مهمة من الناحية الفنية، مما قاد إلى المزيد من المضاربات على هبوط أكبر للأسعار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1222.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أقل مستوى في أسبوع. وتراجع الذهب أيضا في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1223.70 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت رويترز.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة تخطط لفرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات من الصين بحلول بداية ديسمبر، إذا فشلت المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، الشهر القادم في تهدئة الحرب التجارية.