وتراجع اليوان إلى 6.96 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2008، ومن المرتقب أن تحول بكين دون كسر اليوان للحاجز النفسي المهم، وهو 7 يوان للدولار.

وإذا انخفض اليوان إلى 7 مقابل الدولار فقد يقوض ذلك ثقة السوق وربما يؤدي إلى اتهامات اميركية جديدة بأن الصين تسمح لليوان بالانخفاض، للتخفيف من تأثيرات الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية.

ومن شأن ضعف اليوان أن يجعل من الصادرات الصينية أقل سعراً في الخارج، وهو ما سيخفف بعض التكاليف المرتفعة الناتجة عن الرسوم.

وتقيد الصين نطاق التعامل اليومي باليوان، وذكرت صحيفة "ايكونومي إنفورميشن" اليومية أنه من غير المرجح أن تسمح السلطات بتجاوز اليوان اكثر من 7 للدولار.

وأوردت أن "ميزان المدفوعات الصيني لن يتغير على المدى القصير. ومسؤولو النقد الحاليون لديهم القوة والتصميم لإحلال الاستقرار في السوق. كما توجد أدوات سياسات كافية للتعامل مع التغيرات في الوضع".

وفرضت واشنطن رسوما على سلع صينية بمليارات الدولارات في محاولة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على بكين لتغيير سياساتها التجارية، التي يقول إنها غير منصفة للشركات الاميركية.



