وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا، لتبلغ عند التسوية 77.34 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، لتغلق عند 67.04 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الهبوط بنحو 6.6 بالمئة على مدى الشهر، بينما يتجه الخام الأميركي للانخفاض نحو 8.5 بالمئة. والخامان بصدد تكبد أكبر خسائرهما الشهرية منذ يوليو 2016.

وتضررت السلع الأولية الصناعية مثل الخام والنحاس جراء الخسائر الثقيلة التي تكبدتها الأسهم العالمية، بسبب المخاوف المتعلقة بنتائج أعمال الشركات، والقلق من تأثير تصاعد التوترات التجارية على النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع الدولار.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بدعم من بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.