أبوظبي - سكاي نيوز عربية تراجعت الأسهم الأميركية، الاثنين، في جلسة متقلبة وعجز المؤشر ستاندرد آندبورز 500 عن تأكيد ثاني تصحيح له في 2018، تحت ضغط تجدد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وهبوط حاد لأسهم شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا والإنترنت.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 245.05 نقطة، أو 0.99 بالمئة إلى24443.26 نقطة. وفقا لوكالة رويترز.
كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.43 نقطة، أو 0.66 بالمئة إلى 2641.26 نقطة.
بدروه هبط المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 116.92 نقطة، أو 1.63 بالمئة إلى 7050.29 نقطة.