أبوظبي - سكاي نيوز عربية تراجعت الأسهم الأميركية، الاثنين، في جلسة متقلبة وعجز المؤشر ستاندرد آندبورز 500 عن تأكيد ثاني تصحيح له في 2018، تحت ضغط تجدد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وهبوط حاد لأسهم شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا والإنترنت.