وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1230.08 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يوليو الجمعة، عند 1243.32دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1232 دولارا للأوقية.

وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم، بفضل تقارير إيجابية لنتائج أعمال الشركات، وارتياح جراء تجنب إيطاليا خفضا للتصنيف الائتماني، مما ساعد الأسهم على التعافي من عمليات بيع دفعتها إلى مستويات لم تُسجل منذ ديسمبر 2016.

كما قلص ارتفاع الدولار من جاذبية المعدن النفيس، واتجهت العملة الأميركية مجددا صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع، والذي بلغته الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى، بخلاف العملة الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.64 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1150.50 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي، 0.4 بالمئة إلى 1109.25 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 837.80 دولار للأوقية.