وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1235.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش، ـ بعد أن بلغ في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى منذ منتصف يوليو عند 1239.38 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1238دولارا للأوقية. وفقا لرويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1088.72 دولار للأوقية مبتعدا عن مستوى قياسي مرتفع يبلغ 1150.50 دولار للأوقية، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.67 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 824.50 دولار للأوقية.