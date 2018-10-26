وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن قوة الدولار.

ويتوقع المتعاملون قراءة من المحتمل أن تكون أقوى لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الجمعة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع الدولار أكثر.

ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الأميركي قد نما 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، بعد نمو بلغ 4.2 بالمئة في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وفي الوقت ذاته، ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1383 دولار الجمعة. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت أدنى مستوى في شهرين عند 1.1353 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل 112.14 ين، بينما بلغ الدولار الأسترالي الذي ينظر له على أنه قياس للإقبال على المخاطرة أدنى مستوى في نحو 33 شهرا.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 96.56، الجمعة، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين، الخميس.

ومكاسب مؤشر الدولار ناتجة إلى حد كبير عن خسائر اليورو البالغ وزنه على المؤشر 57.6.