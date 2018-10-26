وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.

وبرنت على مسار تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز أربعة بالمئة.

ونزل الخام الأميركي 59 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 66.74 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 3.5 بالمئة هذا الأسبوع.