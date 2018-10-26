أبوظبي - سكاي نيوز عربية هبطت أسعار النفط، الجمعة، واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعدما حذرت السعودية من تخمة في المعروض، وسط هبوط في الأسهم العالمية والتجارة يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش.
وبرنت على مسار تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز أربعة بالمئة.
ونزل الخام الأميركي 59 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 66.74 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 3.5 بالمئة هذا الأسبوع.