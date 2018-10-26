وزادت عقود خام برنت 72 سنتا لتسجل عند التسوية 76.89 دولار للبرميل، في الوقت الذي صعدت فيه الأسهم الأميركية في ظل أرباح قوية للشركات. وخسر خام القياس العالمي نحو 10 دولارات للبرميل، منذ سجل مستوى مرتفعا عند 86.74 دولار في الثالث من أكتوبر.

وصعد الخام الأميركي 51 سنتا ليبلغ عند التسوية 67.33 دولار للبرميل. وفقا لوكالة رويترز.

وفي بورصة وول ستريت، زاد المؤشر داو جونز الصناعي 1.6 بالمئة، وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8 بالمئة مع إعلان شركات مثل مايكروسوفت للبرمجيات وفورد موتور لصناعة السيارات وشركة وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أرباحا قوية للربع الثالث، وهو ما قلص بعضا لمخاوف من أن تباطؤ النمو سيؤثر سلبا على الطلب النفطي.