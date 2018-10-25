وفي الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1232.08 دولار للأوقية (الأونصة). ويوم الثلاثاء سجل المعدن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1239.68 دولار وسط اهتمام بالمعدن جراء تراجع أسواق الأسهم العالمية، حيث يعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات عدم التيقن السياسي والمالي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة، لتسجل 1234.7 دولار للأوقية.

وقال جوناثان بتلر المحلل لدى ميتسوبيشي: "الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس وعلى الأرجح يستجمع قواه للصعود التالي المحتمل. بعض المستثمرين المضاربين سيكونون في وضع يؤهلهم لجني الأرباح."

وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1111.80 دولار للأوقية، ليبتعد عن ذروته القياسية 1150.50 دولار للأوقية المسجلة الثلاثاء.

وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.74 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 828.90 دولار.