جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الخرطوم.

وأوضح الرئيس السوداني: "يمكننا أن ننجز الكثير إذا ما عملنا معا".

من جانبه، قال الرئيس المصري، الخميس، إن بلاده ستقوم بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مع السودان تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين.

وأوضح السيسي: "سنبدأ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وهو مشروع كبير سيعزز التكامل بيننا".

وأكد السيسي على أن العلاقات المصرية السودانية شهدت قوة دفع كبيرة في الفترة الأخيرة.

وخلال كلمته، أشار إلى أن منطقة القرن الإفريقي تشهد تحولا كبيرا وواعد.