وقال البشير، للصحفيين في ختام مباحثاته مع السيسي، "اليوم وقعت قرارا بالغاء الحظر على استيراد المنتجات المصرية"، بعد 17 شهر من وقف استيرادها.

كما وقع البلدان، خلال الزيارة التي شهدت انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون. ورافق السيسي في زيارته 12 وزيراً، وهي الثانية له خلال اربعة اشهر.

وقال السيسي "تُتوج جهودنا المشتركة اليوم بالتوقيع على إثنتي عشرة مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين بلدينا في العديد من المجالات، وهى كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية".

واتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما أضافة لربط البلدين بخط سكة حديد، وقال البشير "الآن بدأنا الربط الكهربائي بين بلدينا والسكك الحديد حتى نيسر حركة السلع والمواطنين".

وشدد وزير خارجية مصر سامح شكري على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في كلمته أمام اللجنة الوزارية المشتركة التي سبقت وصول السيسي إلى الخرطوم بيوم.

وقال شكري "تبلغ الصادرات المصرية إلى السودان 505 مليون دولار سنويا ووارداتنا من السودان 103 مليون دولار، ونحتاج لمزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".