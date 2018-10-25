وخلال كلمته في اليوم الثالث لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أبلغ الوزير محمد الجدعان أن الإنفاق زاد بنسبة 25 بالمئة في الربع الثالث.

وأكد أن برامج التوازن المالية تتعلق بالاستدامة ومن المهم على وجه الحقيقة المحافظة على التوازن بالمدى المتوسط وأن تكون مرنة.

وأوضح أن الإعلان التمهيدي للميزانية الذي صدر من أسابيع قليلة يسمح للقطاع الخاص بالتخطيط دون توقف.

وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثالث والأخير من أيام المبادرة، بجلسة تحت عنوان "التوازن المالي" شارك فيها وزير مالية البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والجدعان.