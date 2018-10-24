وفي مؤشر على وفرة الإمدادات، قال معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت 9.9 مليون برميل متجاوزة التوقعات. ومن المقرر نشر التقرير الحكومي بشأن الإمدادات بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 37 سنتا إلى 76.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، ونزل الخام في وقت سابق من اليوم إلى 75.11 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ 24 أغسطس. ولم يسجل الخام الأميركي تغيرا يذكر عند 66.43 دولار للبرميل.

وانخفض النفط بشدة في الجلسة السابقة، مع إغلاق برنت منخفضا 4.3 بالمئة.

وتأثر النفط الثلاثاء، بعمليات بيع في الأسهم بفعل المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية. وتتوقع جهات مثل وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وصعدت الأسهم الآسيوية اليوم، مع تلقي المعنويات دعما من تحفيز في الصين، في حين حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعا محدودا.

وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن تؤدي العقوبات الأميركية على إيران - والتي تبدأ في الرابع من نوفمبر إلى شح الإمدادات، يضخ بالفعل منتجون آخرون، لاسيما السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، مزيدا من النفط وهم مستعدون لزيادة الإنتاج مجددا إذا اقتضت الضرورة.