أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن وزير النقل السعودي، نبيل العمودي، عن طرح مناقصة لإنشاء جسر آخر يربط السعودية مع البحرين، وذلك في مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية.