أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن وزير النقل السعودي، نبيل العمودي، عن طرح مناقصة لإنشاء جسر آخر يربط السعودية مع البحرين، وذلك في مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية.
وقال مسؤولون حكوميون، الأربعاء، إن السعودية والبحرين ستطرحان المناقصة الأسبوع القادم بخصوص الخدمات الاستشارية للجسر الجديد الذي سيربط بين البلدين الخليجيين.
وقال العامودي، ونظيره البحريني كمال بن أحمد محمد في بيان مشترك، إن المناقصة تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الذي سيكون موازيا لجسر الملك فهد القائم بالفعل.