وأثنى الشيخ محمد بن راشد على فكرة "مبادرة مستقبل الاستثمار" وأهدافها، التي تعكس مساعي السعودية في تهيئة المناخ الملائم، لإيجاد رؤية عالمية مشتركة لمستقبل الاستثمار، ودور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية في مختلف دول العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نعمل على توسيع دائرة الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي، ونعمل مع شركائنا ضمن مختلف القطاعات، لتطوير رؤى مشتركة لاقتصاد المستقبل، وما يمكن القيام به لدعم خطط التنمية المستدامة مع تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف التقنيات الحديثة، التي تمثل عماد المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية".

وتأتي المشاركة الإماراتية المميزة، التي ضمت لفيف من الوزراء، والرؤساء التنفيذين والمستثمرين ورجال الأعمال، في ضوء التطور التكنولوجي السريع، الذي يشهده العالم، وما تركه من تأثيرات كبيرة من المتوقع أن يأخذ حجمها في الزيادة خلال المرحلة المقبلة، لتتبدل العديد من المفاهيم والممارسات الاقتصادية التقليدية.

وأشار السفير الإماراتي في السعودية، شخبوط بن نهيان، إلى أن حضور الشيخ محمد بن راشد في مقدمة وفد الدولة يعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين في ظل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي سيكون له دور كبير في التكامل الاقتصادي، وفقا لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، المشارك ضمن الوفد قوله، إن الافتتاح الحاشد لمؤتمر "مستقبل الاستثمار للعام 2018"، يجسد الثقة في رؤية وجدية القيادة السعودية بشراكة الجميع في استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، وفي مناقشة وظيفة الاستثمار بتحقيق التطور والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأثمر المؤتمر في ساعاته الأولى عن توقيع السعودية لاتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية.

ويعد المؤتمر، المنعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جدا سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات، واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.