وبحسب صحيفة "زمان" التركية، تقدم بالطلب مالك شركة دكوز سكيز أحمد تشالاناك للمحكمة التجارية الابتدائية في دائرتها الثانية بمدينة إسطنبول، من أجل إعادة جدولة ديونها.

وأعلنت المحكمة، أن الدائنين يمكنهم التقدم بطعون على الطلب المقدم من مالك الشركة أمامها، خلال سبعة أيام.

وأوضح محامي الشركة أحمد جورال، أنهم لم يطلبوا تخفيضًا للمديونيات المستحقة، وإنما إعادة جدولتها وتحديد موعد آخر للسداد.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس، والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة إذ فقدت اللير نحو 40 في المائة من قيمتها هذا العام أمام الدولار، كما وصل التضخم إلى نسب غير مسبوقة.