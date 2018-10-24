وفي الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1230.96 دولار للأوقية (الأونصة). وأمس الثلاثاء، لامس أعلى مستوياته منذ 17 يوليو تموز، عند 1239.68 دولار.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1233.90دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "الذهب استفاد من ضعف الأسهم عموما وتغطية المراكز المدينة والعزوف عن المخاطرة... هناك إمكانية لمزيد من الارتفاع وسط تنامي تحاشي المخاطرة وفي ظل المخاطر الجيوسياسية."

عانت الأسهم العالمية هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بأرباح الشركات الأميركية والوضع المالي للحكومة الإيطالية.

وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1141.10 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1150.50 دولار خلال الجلسة السابقة.

ورفع يو.بي.إس توقعاته لسعر البلاديوم، وقال إن "نزوح صناديق المؤشرات بلا هوادة ينبئ بعجز في السوق أوسع مما توقعنا."

وقال البنك في مذكرة "رغم ذلك، وفي ظل انكماش مبيعات السيارات بأسواق رئيسية، فإننا لن نلاحق موجة صعود السعر، لكننا سنتطلع إلى زيادة الانكشاف عند أي تراجع."

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.75 دولار للأوقية في حين استقر البلاتين عند 830.50 دولار.