وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4.25 بالمئة، أو 3.39 دولار، لتبلغ في التسوية 76.44 دولار للبرميل بعدما كانت قد هبطت خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ السابع من سبتمبر أيلول عند 75.88 دولار للبرميل.

واختتم الخام الأميركي الجلسة عند 66.43 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 2.93 دولار، بعدما هبط 5.2 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 65.74 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 أغسطس آب.

يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة على إيران في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر استثماري في الرياض إن سوق النفط في "وضع جيد" وإن السعودية تأمل أن توقع أوبك ومنتجو النفط الآخرون اتفاقا في ديسمبر كانون الأول لتمديد التعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها.

وأضاف الوزير أنه لن يستبعد إمكانية زيادة السعودية الإنتاج بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالية مستقبلا.