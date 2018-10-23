وفي الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1231.40 دولار للأوقية (الأونصة). وفي 15 أكتوبر، لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 يوليو تموز عند 1233.26 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1234.50دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل في ايه.ان.زد "التوترات الجيوسياسية تتصاعد وهو ما أعاد بعض مشتريات الملاذ الآمن إلى سوق الذهب...المراكز المدينة تتعرض للتصفية على ما يبدو أيضا نتيجة لذلك."

وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1134.70 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 1135.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو أربعة بالمئة أمس الاثنين مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيسي للمعدن، حسبما ذكر محللو ايه.ان.زد في مذكرة بحثية.

وقالوا "خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض."

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.68 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 825.60 دولار للأوقية.